La tentazione degli amici è quella di prendere il cellulare e chiamarlo. Gli amici non vogliono credere alla tragedia. Luca Baraghini, aveva solo 22 anni, 23 li avrebbe compiuti a novembre.

A Porto Torres aveva appena cominciato a costruirsi il futuro. Una casa appena ristrutturata, i nuovi arredi, un lavoro stabile in una azienda di prodotto ittici, la prima auto dei sogni. Progetti volati via in pochi istanti. Un percorso di vita breve senza mai una parola di troppo.

“Difficile realizzare che non c’è più”. È morto sul lavoro: era partito da Porto Torres per dirigersi a Stintino, una di quelle consegne alla cooperativa del pesce. Una distrazione, forse un malore, perde il controllo dell’auto e con il furgone Iveco 35 si scontra contro una Volvo v40 sulla strada provinciale per Stintino, all’altezza di Pozzo San Nicola. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito il conducente dell'auto, un 60enne di Sassari.

Luca era molto amato in città. “Solare, vivace e responsabile” nonostante i suoi 22 anni. Lo ricordano gli insegnanti dell’Istituto Nautico Mario Paglietti. La scuola dove aveva conseguito il diploma nel 2018 all’indirizzo Capitani.

“Un ragazzo davvero speciale – racconta Barbara Barabino, insegnante di matematica – sempre rispettoso nei confronti dei compagni e dei docenti. Mai una parola fuori posto, diligente e con buoni risultati negli studi”.

Conseguito il diploma si era sempre impegnato sul lavoro. Non aveva disdegnato sorrisi e gentilezze a nessuno dei tanti avventori del bar Cristallo, il locale nel cuore della città, dove aveva prestato servizio prima di approdare nell’azienda ittica di Rivieccio.

“Aveva partecipato al progetto di alternanza scuola e lavoro con la Soprintendenza – racconta Franco Satta, presidente del consiglio - un ragazzo d’oro, disponibile e generoso che nessuno potrà dimenticare”. Un dramma che colpisce una città già segnata da una tragedia: l’omicidio di sabato scorso del poliziotto in pensione Basilio Saladdino.

Luca Baraghini lascia una compagna e due figli. I funerali si svolgeranno domenica mattina alle 11.15 presso la basilica di San Gavino.

