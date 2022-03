Tragedia sulla strada per Stintino.

Un giovane di 22 anni a bordo del camioncino furgonato Iveco 35 è morto sul colpo dopo uno scontro frontale con un’auto, una Volvo v40.

La vittima è Luca Baraghini, di Porto Torres.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Pozzo San Nicola sulla strada provinciale 57.

L’equipe medica del 118, arrivata sul posto dopo l’allarme, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti due mezzi dell’elisoccorso, uno del 118 e un altro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, arrivati insieme ai colleghi di Porto Torres, impegnati per liberare dall’abitacolo dell’auto un’altra persona, rimasta gravemente ferita dopo l’impatto e incastrata tra le lamiere.

La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento, ma pare che in seguito alla collisione la vittima sia stata sbalzata dal furgone. Per gestire l’emergenza sono entrati in azione anche i carabinieri del Nor e i militari della stazione di Stintino, insieme ai barracelli.

Secondo i primi accertamenti, il conducente del furgone dopo aver perso il controllo del mezzo avrebbe invaso la corsia opposta impattando contro la vettura che proveniva in direzione opposta.

