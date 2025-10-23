Il Comune di Porto Torres è beneficiario di un finanziamento regionale pari a 13.839,19 euro per l’impermeabilizzazione della copertura dello stabile di via Monte Agellu, gestito dalla cooperativa sociale il risveglio.

Si tratta di fondi stanziati dalla Regione per i danni provocati da eventi meteorologici che si erano verificati nel periodo tra il 2023 e il 2024.

L'amministrazione comunale aveva presentato istanza per gli episodi di maltempo accaduti il 2 novembre 2023, quando il territorio comunale era stato interessato da burrasca di vento e pioggia, con gravi ripercussioni lungo tutto il litorale e in alcune zone del centro urbano.

Le risorse contribuiranno a coprire i costi dei lavori di messa in sicurezza, di sistemazione dei versanti e di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate.

L’intervento, che si inserisce nell’ambito delle politiche di prevenzione e resilienza territoriale, conferma l’impegno della Regione nel rafforzare la capacità di risposta e di supporto alle amministrazioni comunali in caso di calamità naturali e criticità idrogeologiche.

© Riproduzione riservata