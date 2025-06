Ancora una giornata di disagi per la città di Porto Torres a seguito di una nuova interruzione idrica prevista nella giornata di sabato 28 giugno a causa di un intervento di manutenzione straordinaria nella linea Coghinas II disposta da Enas- Ente acque della Sardegna. La durata prevista dei lavori è di almeno 36 ore. Pertanto, l’erogazione sarà sospesa dalle 15 di sabato 28 giugno alle 23 di domenica 29 giugno. A Porto Torres l’erogazione dell’acqua verrà garantita dalla risorsa dei Pozzi Li Pidriazzi, mentre nel quartiere Serra li Pozzi e nell’area del Consorzio Asi, zona industriale della città, l’interruzione dell’erogazione è prevista dalle ore 15 di sabato 28 alle 23 di domenica 29 giugno. Sarà predisposto il servizio di autobotte con stazionamento in via della Libertà (fronte distributore Conad) dalle ore 9 di sabato 28 fino al rientro dell’emergenza. In caso di acque torbide, l’acqua non può essere utilizzata, a scopo alimentare (bevande, incorporazione in alimenti e lavaggio frutta e verdura).

