A Cagliari incontro tra i vertici della giustizia del capoluogo e il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli, in visita in Sardegna da alcuni giorni per incontrare i dirigenti degli uffici giudiziari isolani.

Hanno partecipato il procuratore generale Luigi Patronaggio, la presidente Sorveglianza Cristina Ornano, i procuratori aggiunti della distrettuale Paolo De Angelis e Guido Pani, il responsabile regionale dell’associazione nazionale magistrati Andrea Vacca, il coordinatore dei gip Giuseppe Pintori.

A fare gli onori di casa, la presidente della sezione civile della corte d’appello di Cagliari, Maria Teresa Spanu. Presente anche il presidente dell’ordine degli avvocati Matteo Pinna. Si è discusso dei problemi d’organico e delle emergenze della giustizia nell’Isola.

