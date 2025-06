Brutto incidente per fortuna senza conseguenze oggi a Sassari. Stamattina una Fiat Punto è andata a sbattere contro uno spartitraffico all’altezza dell’uscita per Caniga. Nessuna ferita per il conducente ma ingenti danni sia per l’autovettura che per la segnaletica. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale e l’Anas.

