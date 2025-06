Il Nord Sardegna si prepara ad accogliere un evento di risonanza eccezionale, un vero e proprio faro sull'economia blu del Mediterraneo. Il Nautic Event 2025, dopo il successo delle tappe ad Alghero (due) e Porto Torres, approda a Stintino, trasformando il pittoresco porto vecchio in un vivace hub di confronto, innovazione e cultura marittima. Dal 27 al 29 Giugno 2025, la manifestazione sarà un'immersione completa nel mondo del mare, focalizzandosi sullo sviluppo del settore nautico, la promozione del turismo, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della filiera legata alla pesca. Special guest per l'intera manifestazione sarà il noto conduttore Patrizio Roversi di "Velisti Per Caso". Domani, venerdì 27 giugno, la giornata inaugurale prenderà il via alle 9.30 con il suggestivo taglio del nastro. Ad aprire i lavori, un parterre istituzionale di grande rilievo: la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, e il presidente di Assonautica Nord Sardegna, Giovanni Conoci. Dopo i saluti, il primo speech, "Navigare Insieme: Le Imprese, I dati, le Opportunità della Nautica", vedrà il direttore de "La Nuova Sardegna" Giacomo Bedeschi moderare un approfondimento essenziale. Alessandra Arcese e Paolo Bulleri per Isnart, e Stefania Vacca per l'Istituto Tagliacarne, sveleranno numeri e scenari sulla blue economy e il contributo del turismo nautico all'economia sarda. Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulle "Nuove Rotte" dei porti turistici, con il giornalista Angelo Colombo di Press Mare a dialogare con i referenti della Rete Porti Sardegna, direttori delle marine sarde come Angelo Benenati e Nico Schiaffino della Marina di Stintino, insieme al Vicesindaco di Stintino Pietro Maddau e i presidenti di Cips Sassari Simona Fois e Cipness Gallura Livio Fideli, oltre a Giancarlo Piras del Consorzio Porto Alghero e al Ceo di Ulisses Matteo Tartaglia. Parallelamente, l'Area Intrattenimento si animerà con eventi, promozioni e degustazioni a cura di "Salude & Trigu", performance letterarie e musicali di Elighe APS e Bottega No-Made, esibizioni corali de I Cantori della Resurrezione e degustazioni dai territori presentati dai GAL Anglona Coros e Gallura Alta Gallura, culminando in un aperitivo con le cantine del Golfo Asinara e un evento musicale della Qu4ttro Band. Special guest per l'intera manifestazione sarà il noto conduttore Patrizio Roversi di "Velisti Per Caso".

