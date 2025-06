Rilanciare il sistema costiero del Nord Ovest dell’isola. È l’obiettivo per cui si sono incontrati, oggi a Palazzo Ducale, i sindaci di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino, Giuseppe Mascia, Massimo Mulas, Fabrizio Demelas e Rita Vallebella. Una missione su cui si fallisce da tempo nonostante le potenzialità del litorale. «Una risorsa- ragionano i quattro- dal valore inestimabile, un’incompiuta su cui questa nuova generazione di amministratori locali e di politici ha il dovere di gettare le basi di una nuova fase di crescita e di benessere disegnando un nuovo modello socio-economico per il territorio sui principi della sostenibilità e del consolidamento di settori produttivi coerenti con le vocazioni del territorio».

Il proposito esplicito è quello di uscire dai confini comunali e ragionare in termini di rete e Città metropolitana. «Servirà coinvolgere anche gli altri sindaci dell’area costiera, allargando il confronto alla Rete metropolitana al fine di affidare a quel soggetto istituzionale il compito di immaginare un comune destino turistico per il Nord Ovest Sardegna”. Le criticità da risolvere sono più di una, dal trasporto pubblico ai collegamenti alla regia e alle energie pubbliche e private da attrarre. “L’unica cosa sicura- affermano- è che occorre non pensare più a questo o a quel bene come proprio dell’amministrazione comunale o della comunità locale che lo ospita».

«Le divisioni- questa la conclusione -hanno impedito sino a qui la soluzione di problemi che hanno necessità di nuovi approcci e nuovi rimedi. Serve una visione d’insieme che consenta a tutto il territorio di calarsi nella nuova dimensione metropolitana, adeguando a questo scopo servizi e infrastrutture».

