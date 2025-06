Due incidenti nelle strade sterrate dell’isola dell’Asinara, dove spesso ci si avventura senza un adeguato abbigliamento o con i giusti supporti di sicurezza. Un uomo di 38 anni, residente a Sassari, è caduto rovinosamente dalla bici mentre percorreva uno delle strade sterrate, privo di caschetto. Il giovane ha battuto violentemente la testa a terra, riportando un trauma cranico. Per precauzione è stato trasferito con l’elisoccorso al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Nei giorni scorsi, una turista tedesca di 75 anni è scivolata mentre passeggiava nel lastricato indossando le ciabatte. Nella caduta ha riportato escoriazioni al braccio e alla mano. In entrambi i casi sono stati i medici e gli operatori del Cisom, in servizio presso il servizio sanitario dell’isola, ad intervenire tempestivamente per soccorrere i feriti, operazione svolta con la collaborazione dei carabinieri della stazione dell’Asinara.

© Riproduzione riservata