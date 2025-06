A Porto Torres, ex dirigenti, ex calciatori ed ex allenatori della storica Turris si ritrovano per fondare un'associazione che porti il nome della squadra. Dopo l'annullamento dell'evento programmato lo scorso anno, a causa di un lutto cittadino, l'ex calciatore Gavino Andolfi ha riproposto l'iniziativa di carattere sportivo, in programma sabato 28 giugno alle 19 presso il campetto sintetico Bellieni. A oltre cinquant'anni dalla Fondazione del gruppo sportivo Gs Turris, una occasione per celebrare insieme un evento memorabile.

«Il nostro obiettivo è costituire una associazione no profit col nome "Turris 1974" così da portare i valori dello sport e non solo che hanno caratterizzato questo gruppo negli anni – spiega Andolfi – finalizzata a promuovere iniziative sportive e sociali per la nostra comunità. Il tutto finalizzato a ricordare dirigenti e atleti che nel corso degli anni hanno contribuito, nelle diverse forme, alla crescita delle società sia sotto l’aspetto sportivo, sia da punto di vista etico e morale».

