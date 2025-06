Con i suoi vent’anni di storia la rassegna concertistica “Musica & Natura” conferma la sua capacità di unire musica, cultura e arte, tra le suggestive location della città di Porto Torres. La manifestazione, organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi, sarà occasione per celebrare anche l’anniversario dei 25 anni della Scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”, centro di eccellenza del territorio che vanta maestri musicisti di fama nazionale. Dal 22 luglio al 15 agosto la stagione 2025 di Musica & Natura, giunta alla sua ventesima edizione, presenta 18 appuntamenti in cartellone dove si inserisce il concerto del cantautore Fabio Concato e I Musici, in programma il 30 luglio alle 21.30 nell’area archeologica di Turris Libisonis. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Musicando Insieme con il sostegno e il patrocinio del Comune di Porto Torres, è stato presentato nella sala del museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano dall’assessora Maria Bastiana Cocco, dal direttore artistico della manifestazione, Donatella Parodi e dal direttore del museo Antiquarium, Stefano Giuliani. Sette i concerti in calendario nella maestosa Basilica di San Gavino/Atrio Metropoli, sei esibizioni musicali presso il giardino de Le Tenute Li Lioni, due concerti nell’antica Chiesetta di Balai vicino e due Masterclass nella Scuola civica di via Pacinotti. Una conferma dello speciale dialogo tra musica, cultura e architetture museali delle città, luoghi affascinanti per visibilità e bellezza. La manifestazione offre al pubblico nomi prestigiosi di fama nazionale e internazionale, un programma che spazia dalla musica classica al jazz e fino alla musica leggera, in cui si inseriscono le masterclass, i corsi di perfezionamento musicale per giovani talenti che si concluderanno con esibizioni concertistiche finali. L’ingresso ai concerti è libero, ma solo per il concerto di Fabio Concato si richiede la prenotazione posti dalle ore 12 del 20 luglio su: prenotazioni.mi@gmail.com. Il concerto inaugurale, sabato 22 luglio alle 21.30, nella chiesa romanica di San Gavino con il Duo Granato composto dal saxofonista Cristian Battaglioli e dal pianista Marco Rinaudo. Il 24 luglio alle 22 la manifestazione si sposta nell’area verde delle Tenute Li Lioni dove si esibirà il quartetto Barranco 4Tet Jazz, con i musicisti Pina Muroni, Battista Giordano, Mauro Dore e Luca Deriu; il 26 la stessa location ospiterà “I Mildred” , la band dalle sonorità rock composta da Gianluca Era, Elias Casula e Francesco Zizi; il 28 luglio alle 21.30 nell’Atrio Metropoli della Basilica ritorna il bandoneonista marchigiano Daniele di Bonaventura e l’Ars Musicandi Quartet; il 30 luglio l’appuntamento clou della manifestazione con l’artista Fabio Concato e il gruppo dei Musici per festeggiare il ventennale della rassegna “Musica & Natura” 2006-2025 e i venticinque anni della Scuola civica di musica, fondata nel 1998 dall’amministrazione comunale ed intitolata al poeta musicista Fabrizio De Andrè. Si ritorna alle Tenute Li Lioni il 1 agosto con il concerto dell’interprete Rita Casiddu accompagnata dalla chitarra di Salvatore Delogu per un “Omaggio a Pino Daniele”; il 4 agosto nella suggestiva chiesetta di Balai Vicino sarà la volta del cantautore turritano Federico Marras Perantoni, nello stesso piazzale il 7 agosto, sempre alle 21.30, il sestetto jazz “Blue Note Brass Sextet Plus Drums” suonerà la musica Charles Mingus; il 5 agosto alle Tenute è il turno della cantante sassarese Zaira Zingone e il musicista Graziano Solinas, mentre l’11 l’appuntamento è nello splendido giardino con il chitarrista Mauro Manca e il 14 agosto con la cantante turritana Chiara Mannu e il pianista Marino Scarpa; il 6 in basilica la cantante Denise Gueye e il musicista Maurizio Pulina con “La signora canta il blues”; l’8 agosto sarà la Polifonica di Santa Cecilia, diretta dal maestro Alessio Manca, ad esibirsi tra le mura antiche della chiesa dove è in programma, il 10 agosto, il concerto di Marco Ligas per l’Ars Musicandi Ensemble. Sarà invece l’Atrio Metropoli ad ospitare, il 13 agosto alle 21.30, il concerto dei Bertas, il gruppo musicale con alle spalle 45 anni di storia. Sullo stesso palco salirà per il Concerto di Ferragosto, Gavino Murgia, polistrumentista nuorese, musicista jazz di fama internazionale. Il ricco calendario comprende le masterclass di flauto- il 7 e il 15 agosto - dirette da maestro Antonio Amenduni, che si concluderanno con i concerti finali nelle date dell’11 e del 15 luglio presso la Scuola civica di Musica.

© Riproduzione riservata