Malore fatale per un 72enne di Bulzi. Stamattina mentre faceva il bagno in spiaggia a Valledoria ha cominciato a sentirsi male per poi perdere i sensi. La figlia dell'uomo ha allertato i soccorsi e il 118 ha tentato di rianimarlo per diversi, minuti ma senza successo. Il 72enne, colpito da un arresto cardiocircolatorio, ha purtroppo perso la vita.

