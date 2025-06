Un’altra area attrezzata per i parcheggi nella zona della pineta di Maria Pia sta per prendere corpo.

Ad Alghero i lavori in corso d’opera da parte del Settore Opere Pubbliche stanno progredendo verso la conclusione per mettere a disposizione una nuova superficie capace di accogliere circa 400 posti auto. La zona è quella del viale Primo Maggio, fronte Pineta, di fianco all’Hotel Oasis.

I nuovi parcheggi estivi si aggiungono a quelli realizzati nella stessa zona, poco più avanti, in cui sono disponibili 550 posti auto. Le opere si stano realizzando grazie ad una dotazione finanziaria di 200 mila euro messi a disposizione dall’Amministrazione per la realizzazione di circa 1400 nuovi parcheggi in diverse zone della città.

«Abbiamo affidato le opere a due imprese – spiega l’assessore ai lavori Pubblici Francesco Marinaro – e contiamo di realizzare i lavori entro breve tempo in maniera da mettere a disposizione di cittadini e turisti tutte le aree completamente attrezzate>.

La nuova area intanto potrebbe essere pronta entro pochi giorni, previa installazione attrezzature per i parcheggi. Anche in questo caso, i residenti saranno esentati dal pagamento della tariffa. Sempre nel viale Primo Maggio, è prevista una ulteriore area attrezzata nel terreno limitrofo al Palacongressi.

L’Amministrazione sperimenta così un sistema di servizio di sosta in aree al momento sotto utilizzate, i cosiddetti “vuoti urbani”, fino al mese di settembre, ed ha individuato altri parcheggi in spazi localizzati in via Toda-Nulauro, via De Gasperi, Via Giovanni XXIII, Via Vittorio Emanuele (campo Don Bosco), via Aldo Moro. E poi nella zona Lido/Pietraia, in cui i parcheggi saranno istituiti in via Degli Orti, Via Costa, via Castelsardo. In ogni caso le opere dovranno concludersi entro tre settimane, secondo il cronoprogramma stilato dagli uffici.



