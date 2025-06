Nella splendida cornice del porto Vecchio, nel borgo marinaro di Stintino sì è inaugurato il Nautic Event 2025, che dopo il successo delle tappe ad Alghero (due) e Porto Torres, approda a Stintino, trasformando il porto turistico in un hub di confronto, innovazione e cultura marittima.

Per tre giornate si assisterà a una immersione completa nel mondo del mare, focalizzandosi sullo sviluppo del settore nautico, la promozione del turismo, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione della filiera legata alla pesca.

Special guest per l'intera manifestazione il noto conduttore Patrizio Roversi di "Velisti Per Caso". Dopo il taglio del nastro, ad aprire i lavori, un parterre istituzionale di grande rilievo: la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, e il presidente di Assonautica Nord Sardegna, Giovanni Conoci. Dopo i saluti, il primo speech, "Navigare Insieme: Le Imprese, I dati, le Opportunità della Nautica", vedrà il direttore de "La Nuova Sardegna" Giacomo Bedeschi moderare un approfondimento essenziale. Alessandra Arcese e Paolo Bulleri per Isnart, e Stefania Vacca per l'Istituto Tagliacarne, sveleranno numeri e scenari sulla blue economy e il contributo del turismo nautico all'economia sarda. Nel pomeriggio, il focus si sposterà sulle "Nuove Rotte" dei porti turistici, con il giornalista Angelo Colombo di Press Mare a dialogare con i referenti della Rete Porti Sardegna, direttori delle marine sarde come Angelo Benenati e Nico Schiaffino della Marina di Stintino, insieme al Vicesindaco di Stintino Pietro Maddau e i presidenti di Cips Sassari Simona Fois e Cipness Gallura Livio Fideli, oltre a Giancarlo Piras del Consorzio Porto Alghero e al Ceo di Ulisses Matteo Tartaglia. Parallelamente, l'Area Intrattenimento si animerà con eventi, promozioni e degustazioni a cura di "Salude & Trigu", performance letterarie e musicali di Elighe APS e Bottega No-Made, esibizioni corali de I Cantori della Resurrezione e degustazioni dai territori presentati dai GAL Anglona Coros e Gallura Alta Gallura.

