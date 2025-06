Assolti perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza disposta, oggi in tribunale a Sassari, dalla giudice Claudia Sechi, per i medici Eugenio Martelli, Franco Piredda, Maria Antonietta Casu, Anastasia Gabriella Tucconi, Roberto Mancino, Sandro Ciccarello, Salvatora Dettori, Pierluigi Tilocca, Gianfranco Fadda, imputati per omicidio colposo in ambito medico.

I nove professionisti erano accusati di aver concorso nella morte del 73enne Carlo Dessole, che aveva perso la vita in ospedale a Sassari per le conseguenze della rottura di un aneurisma.

Oggi in tribunale si sono tenute le repliche in cui il pm Paolo Piras ha ribadito la responsabilità, a suo parere, di sei medici mentre per altri tre ha confermato la richiesta di assoluzione. Per il magistrato l'intervento chirurgico era stato fatto in modo tardivo. Alla fine della sentenza la vedova di Dessole ha commentato: «Mio marito è morto una seconda volta».

Gli avvocati della difesa sono Francesco Porcu, Guido Datome, Filippo Orecchioni, Salvatore Porcu, Amedeo Mandras, Sebastiano Chironi, Luigi Esposito, Gianluigi Poddighe, Carlo Pinna Parpaglia, Ivano Iai, Stefano Mandras.



