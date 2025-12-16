Emergenza acqua, sospese le restrizioni durante le feste nel SassareseUndici comuni tirano un sospiro di sollievo
Undici comuni del Sassarese interessati dalle restrizioni idriche tirano un sospiro di sollievo, almeno per le festività natalizie. Visto il trend positivo dell’accumulo delle scorte, con un costante recupero dei livelli negli invasi del Nord-Ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu), questa mattina il Comitato istituzione regionale e l’Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna hanno dato il via libera alla sospensione delle restrizioni sotto le festività natalizie, da lunedì 22 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2026, in tutti i Comuni dove l’erogazione viene garantita a giorni alterni.
La situazione è dunque in leggero miglioramento ma permane la condizione generale di emergenza per cui, nei prossimi giorni, continuerà il monitoraggio allo scopo di capire se la sospensione può proseguire ancora per qualche giorno.le piogge di questi giorni hanno incrementato i livelli dei bacini, prima in codice rosso ed ora in una situazione di continuo miglioramento in relazione alle precipitazioni. Resta sempre alta l'attenzione per le colture, alcune sacrificate nella stagione passata.