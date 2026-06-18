Ploaghe: l'ultimo saluto ad Antonella SerusiGià compiuto esame sulla salma, costituite le parti civili. Ieri i funerali nella chiesa di San Pietro Apostolo
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Si sono tenuti ieri pomeriggio a Ploaghe, nella chiesa di San Pietro Apostolo, i funerali di Antonella Serusi, la 50enne travolta da un suv in paese lo scorso venerdì, 12 giugno. La donna, appena uscita dalla farmacia, in corso Giovanni Spano, aveva perso la vita dopo l’investimento dell’automobile condotta da un 85enne.
Episodio in cui era rimasto ferito anche un 81enne, zio della vittima. Intanto, nei giorni scorsi, il medico legale della Asl, Jessica Sanna, ha compiuto l’esame della salma su incarico di Maria Paola Asara, pubblico ministero titolare dell’inchiesta.
Il marito della donna, e le due figlie, si sono costituite parte civile con l’avvocato Ennio Masu.