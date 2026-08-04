Un freno a mano dimenticato, forse. O l’impianto frenante che si è rotto. Di certo c’è che a Berchidda in serata si sarebbe potuta consumare una tragedia.

Un van di nove posti è partito senza controllo ed è andato a finire la sua corsa sulla strada sottostante, dopo aver sfondato una ringhiera. Fortunatamene in quel momento non stava passando nessuno.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Olbia che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona e del veicolo, anche le forze dell’ordine per i rilievi.

(Unioneonline/E.Fr.)

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