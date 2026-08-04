Sassari, ricercato dall'Interpol in vacanza in Sardegna: lo arresta la squadra mobileIn manette un cittadino turco, deve rispondere per reati in materia di stupefacenti
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Era ricercato dall'Interpol ed è stato arrestato nella notte fra il 30 e il 31 luglio scorso. A eseguire la misura la Squadra Mobile di Sassari che ha fermato un cittadino turco ricercato per reati in materia di stupefacenti.
Si trovava in una struttura ricettiva della provincia insieme alla moglie per trascorrere un periodo di vacanza.
La persona, sottoposta ad arresto, è reclusa nel carcere di Bancali a disposizione della sede distaccata della Corte d’Appello di Sassari, competente per il caso, in attesa del completamento dell'iter formale per l'estradizione verso il Paese d'origine.