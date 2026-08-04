I vertici provinciali di Anas hanno incontrato l’amministrazione comunale di Ittiri per fare il punto sulla viabilità e pianificare interventi concreti a tutela della sicurezza dei cittadini. Al centro del tavolo di confronto vi sono state questioni strategiche fondamentali per la mobilità locale, fra cui gli interventi per il rallentamento del traffico. Sono state approfondite soluzioni tecniche e infrastrutturali mirate a moderare la velocità dei veicoli nei punti nevralgici, garantendo maggiore protezione in prossimità dei flussi in ingresso e in uscita dal paese.

La messa in sicurezza dell'ingresso del paese, nodo cruciale per la circolazione urbana e la tutela di automobilisti e pedoni. La riqualificazione dell'intersezione tra la Statale 131 bis e la provinciale 15, un tratto ad alta densità di traffico che necessita di interventi mirati per ridurre i rischi e fluidificare gli spostamenti. Inoltre, sul fronte della Sp 15, grazie alle numerose e puntuali segnalazioni fatte dall'Ufficio Tecnico comunale e dall'Amministrazione, l'arteria è oggi al centro dell'attenzione dell'ente competente: a breve si terrà infatti un nuovo e specifico incontro con la Città Metropolitana per definire ulteriori interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada.

I tecnici di Anas e gli amministratori hanno condiviso analisi e proposte progettuali, gettando le basi per un percorso comune che porti in tempi celeri a risposte efficaci per tutto il territorio. La sicurezza stradale, il controllo della velocità nei tratti di accesso e uscita dal centro abitato e la cura delle nostre arterie di collegamento rappresentano una priorità assoluta.

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