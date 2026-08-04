Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Villanova Monteleone per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico locale. Con una recente determinazione (pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il Comune ha affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica, tassello fondamentale per la progettazione delle opere connesse al recupero della necropoli a Domus de Janas di Pubusattile.

L'intervento rientra in un più ampio programma di valorizzazione dell’area archeologica.

Per procedere alla stesura della documentazione tecnica necessaria l'Ufficio ha optato per un affidamento diretto e l'incarico è stato assegnato allo Studio Professionale Associato S.F.M. di Nuoro, formato dall'ingegnere Giovanni Antonio Fadda e dal geologo Antonio Enrico Manca.

Con questo nuovo tassello burocratico e tecnico, l'iter per la riqualificazione della necropoli di Pubusattile compie un ulteriore passo in avanti. La stesura della relazione geologica permetterà di pianificare in sicurezza tutte le opere edili e di recupero previste dal progetto originario, puntando a restituire alla comunità e ai visitatori uno dei siti di maggiore pregio storico e paesaggistico del territorio di Villanova Monteleone.

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