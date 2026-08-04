Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazieIl quarantunenne Luigi Solinas, vittima dell’incidente di oggi, nel gennaio scorso aveva perso una figlia di tre anni
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Una storia di famiglia segnata da terribili disgrazie.
Luigi Solinas è morto oggi a 41 anni a Bono, nella casa di via Guido Rossa, mentre con il padre di 82, rimasto gravemente ferito, stava sistemando un muro danneggiato dalle forti piogge di domenica scorsa: la struttura ha ceduto, travolgendoli entrambi. Per il più giovane dei due si sono purtroppo rivelati inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. L’anziano genitore è stato trasferito in elisoccorso al San Francesco di Nuoro.
A gennaio di quest’anno la famiglia Solinas era stata sconvolta da un altro lutto difficile da superare: la piccola Elena di soli tre anni, figlia di Luigi, è morta all’ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata a causa di una malattia che le è stata fatale.
A manifestare il cordoglio della comunità e vicinanza a Luigi e alla moglie era stato il sindaco Michele Solianas. Ora Bono è ancora una volta stretta intorno alla famiglia Solinas.
(Unioneonline)