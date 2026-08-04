Nel titolo "Dieci anni di reincanto" la storia e la mission del Mamatita Festival, organizzato dall'associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru, che in sede di presentazione ha sottolineato "la forza della nostra rete". Collaborano Landworks, Iconica Selvatica, Museo Organica, Patapum, Girovagando e i 7 Comuni dove farà tappa il festival. Sinergie importanti che hanno consentito di dilatare il cartellone con ben 50 eventi sparsi nell'arco di un mese.

Si comincia domani a Villanova Monteleone con un'anteprima: alle 19 c'è la compagnia spagnola Cia Eia con "La piedra de Madera". Spettacolo che sarà replicato domenica 9 agosto ad Alghero nel Summer beach village del Lido di San Giovanni, in collaborazione con l'associazione Sotto Rete.

Dal 23 agosto il calendario si intensifica e oltre che ad Alghero, la casa madre, farà tappa anche all'Argentiera (24), a Putifigari (28), Tempio (28), Osilo (29), di nuovo a Villanova Monteleone (1° settembre) e Nuoro (6 settembre). Tantissime le compagnie coinvolte, provenienti soprattutto dalla Spagna. Una su tutte: Le Pagliacce network: 68 artiste che hanno dato vita alla prima rete italiana di donne clown per promuovere la comicità al femminile.

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