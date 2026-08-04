Mercoledì 12 agosto, poco prima del tramonto, si verificherà un’eclissi di sole parziale che sarà particolarmente apprezzabile nel nord ovest della Sardegna, dove l'astro sarà oscurato oltre il 90 per cento. Per celebrare l'evento sul belvedere di Lampianu (Sassari), la baia compresa tra Argentiera e Stintino, è in programma una speciale osservazione del cielo predisposta dalla “Borgata Biancareddu Associazione culturale” con la “Società Astronomica Turritana”. L’iniziativa fa parte del calendario dei pre-eventi di Sharper, “Notte europea dei ricercatori” con capofila l’Università di Sassari.

Il belvedere di Lampianu offre le condizioni ideali per seguire l'evoluzione, dalla fase iniziale delle 19.30 fino al culmine previsto intorno alle 20.20, quando il sole, al massimo dell'oscuramento, tramonterà direttamente sul mare.

«Trattandosi di un’eclissi che si verificherà in tarda serata, con il sole ormai basso sull’orizzonte e prossimo al tramonto, la scelta della location risulta fondamentale», spiegano gli esperti della Sat. «Come evidenziato dalle mappe elaborate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), per riuscire a scorgere il fenomeno occorre un orizzonte ovest estremamente libero e privo di ostacoli naturali». L'osservazione avverrà in totale sicurezza grazie a telescopi solari messi a disposizione dalla Sat, dotati di filtri certificati e appositi occhialini. «È fondamentale ricordare», raccomandano gli organizzatori, «che il sole non va mai guardato a occhio nudo, nemmeno quando è prossimo al tramonto o parzialmente eclissato, per evitare gravi danni alla vista».

La seconda parte della serata prenderà il via con l’arrivo del cielo notturno. I presenti potranno immergersi nelle meraviglie del firmamento estivo "Là dove il cielo tocca il mare”, come dice il titolo dell’appuntamento, in un viaggio tra le stelle antiche e moderne. L'esperienza sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza di tre strumenti ottici e di uno smart telescope che proietterà in diretta su schermo le immagini acquisite, mentre una voce narrante, con l’ausilio di un laser astronomico permetterà di descrivere stelle e costellazioni.

La manifestazione è organizzata dalla “Borgata Biancareddu Associazione culturale” e dalla Sat con il contributo del Comune di Sassari, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

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