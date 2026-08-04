Occhi e capelli castani, personalità e carattere, Martina Porcu, ballerina e modella di Porto Torres, venerdì 1 agosto si è piazzata al primo posto nel tabellone di Monserrato, conquistando la fascia di Miss Framesi Sardegna e il pass che le dà diritto ad accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia. «Sono felicissima. È un risultato che non mi aspettavo e che mi sta regalando emozioni davvero forti», le prime parole di Martina. La sua avventura nel concorso è iniziata il 7 febbraio con il primo casting.

«È stata prima di tutto una sfida con me stessa», spiega ancora emozionata. Dopo aver superato la selezione iniziale, ha proseguito il suo cammino partecipando alle diverse tappe regionali. Il 1° giugno, nelle semifinali di Cagliari, ha conquistato il secondo posto, risultato che le ha consentito di accedere alle finali regionali. Nel corso dell'estate ha preso parte a diversi appuntamenti del tour di Miss Italia in Sardegna. Il 12 luglio è stata ospite della tappa di Pula, ma la sorpresa è arrivata il 1° agosto con la vittoria a Monserrato, nel corso della manifestazione patrocinata dal Comune e organizzata dall'agente regionale di Miss Italia in Sardegna, Marcella Piano.

«La ringrazio di cuore», ha tenuto a commentare Martina. «Ha seguito con grande professionalità ogni tappa del tour e ci ha fatto vivere questa esperienza nel migliore dei modi.» Sul palco di Monserrato ha convinto la giuria grazie al suo portamento, all'eleganza e alla naturalezza con cui ha affrontato ogni prova. La serata ha visto distinguersi anche Vanessa Frau di Carloforte, studentessa dell facoltà di Giurisprudenza, alla quale è stata assegnata la fascia di Miss Città di Monserrato. Completano la graduatoria Dalila Mellino di Nule e Federica Segni di Quartu. Per Martina, Miss Italia rappresentava un sogno ed ora qualcosa di più di una competizione.

«Partecipare a questo concorso non significa soltanto cercare una vittoria. È un percorso di crescita personale che mi ha aiutato a conoscere meglio me stessa, a valorizzare ciò che sono e ad affrontare le mie insicurezze». Un pensiero speciale è rivolto a chi le è stato vicino durante questi mesi. «Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sostenuto in ogni tappa con affetto e fiducia. Ringrazio anche tutte le ragazze con cui ho condiviso questa esperienza: tra noi si è creato un clima di serenità e collaborazione che porterò sempre con me».

L'8 agosto Martina Porcu sarà ospite della finale di Miss Miluna in piazza Italia, a Sassari. Il 29 agosto parteciperà alla finale di Miss Sardegna 2026, prima di affrontare le prefinali nazionali di Miss Italia. «Spero di rappresentare al meglio la Sardegna», conclude. «È un onore poter portare la mia terra in un appuntamento così importante»

© Riproduzione riservata