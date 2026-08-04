Tragedia a Bono, dove si registrano un morto e un ferito gravissimo a seguito del crollo all’interno della rimessa di un’abitazione in via Guido Rossa.

Stando alle prime informazioni Giovanni Antonio Solinas, 82 anni da compiere fra quattro giorni, e figlio Luigi, di 41, stavano sistemando un muro che era rimasto danneggiato a seguito delle forti piogge di domenica quando la struttura ha ceduto e li ha travolti.

A perdere la vita il più giovane dei due, per il quale si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione.

L’anziano padre è stato trasferito con l’elisoccorso al San Francesco di Nuoro.

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