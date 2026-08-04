Cede cocaina a una donna, in piazza Mazzotti a Sassari, ma appena vede i carabinieri tenta di nasconderla nel marsupio. Il tentativo non ha avuto però successo, lo scorso 1° luglio, perché i militari dell’Arma sono subito intervenuti fermando il pusher.

Scoprendo poi nel marsupio otto dosi, tra cocaina ed eroina, già confezionate e pronte alla cessione, oltre alla somma in contanti di 105 euro.

Anche in casa dell’indagato è stata rinvenuta altra droga e, nello specifico, 5,25 grammi di eroina “brown sugar”, ancora in pietra, materiale per il confezionamento e taglio oltre ad un bilancino di precisione ed un coltello, intriso di sostanze stupefacenti, utilizzato per il taglio.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

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