La galleria Bonaire Contemporanea di Alghero ospiterà dal 7 al 9 agosto C(HA)OSCIENCE (S), una mostra di DVD nata come progetto artistico e solidale a sostegno del popolo palestinese.

L'appuntamento è negli spazi di via Principe Umberto 39, con inaugurazione venerdì 7 agosto alle 18.30. L'esposizione sarà visitabile fino a domenica, ogni giorno dalle 18.30 alle 22. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Bloody Money 4 Money 4 Food", un esperimento artistico e sociale che unisce creatività e raccolta fondi. Il titolo, C(HA)OSCIENCE (S), è un neologismo che fonde le parole inglesi chaos e consciences, richiamando il rapporto tra il caos della guerra e il ruolo della coscienza collettiva. Cuore dell'esposizione è un DVD autoprodotto in edizione limitata di 300 copie, che raccoglie 26 brevi video originali realizzati da 37 artisti. Agli autori sono state proposte diverse tracce sonore come punto di partenza per le opere, mentre altri contributi hanno riguardato la progettazione grafica delle copertine. Alcuni artisti hanno partecipato a entrambe le fasi creative.

Anche in questa edizione il progetto non prevede la vendita dell'opera, ma la sua assegnazione attraverso una donazione libera. Considerata la finalità benefica, il numero limitato di copie e il valore artistico del lavoro, è stata fissata una soglia minima di 30 euro. L'intero ricavato sarà destinato al sostegno del popolo palestinese tramite l'associazione Ponti non Muri, in collaborazione con Pali Hope, organizzazione no profit italiana composta da un team gazawi attivo sul campo, impegnato a garantire beni e servizi essenziali alla popolazione della Striscia di Gaza. Per informazioni è possibile contattare la galleria Bonaire Contemporanea al numero 347 8953813 oppure scrivere all'indirizzo e-mail bonaire39@gmail.com.

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