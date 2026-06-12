Dramma a Ploaghe, nel Sassarese, dove una donna di 50 anni, Antonella Serusi, è morta dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 e 30 in corso Giovanni Spano.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava uscendo da una farmacia quando sarebbe stata travolta da un suv guidato da un uomo di 85 anni.

L’auto si trovava sul lato destro della carreggiata e per motivi ancora da chiarire è finita dall’altra parte della strada travolgendo la donna. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un anziano di 80 anni.

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimare a lungo la donna ma senza successo mentre l'80enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Antonella Serusi lascia tre figli.

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