Si terrà domani, a Ozieri, un open day per difendere la popolazione contro le patologie respiratorie, organizzato dall'Asl numero 1 di Sassari.

«I vaccini sono uno strumento fondamentale per sconfiggere i virus, per questo invitiamo la popolazione ad avvicinarsi alla vaccinazione e a fidarsi della professionalità dei nostri operatori che saranno in grado, caso per caso, di consigliare la miglior profilassi per ciascuna persona» spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi

«La Asl di Sassari - si legge in una nota - visto l’incremento dei ricoverati con patologie respiratorie nelle strutture ospedaliere, ha organizzato gli open day vaccinali per offrire alla popolazione la possibilità di vaccinarsi per proteggersi dall’influenzale, dal covid, dal pneumococco. A secondo dal paziente alcuni vaccini possono essere somministrati in contemporanea, per gli altri sarà invece data la possibilità di programmarli: sarà il personale in servizio, caso per caso, a consigliare la miglior strategia di somministrazione. A seconda del paziente potrà esser richiesta anche la somministrazione del vaccino contro l’herpes zoosteri. S ricorda che la vaccinazione anticovid19 e quella influenzale sono offerte, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno. Sono raccomandate per le persone over 60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza. Il vaccino antipneumococco è invece consigliato per gli over 65 e per i soggetti fragili».

L'appuntamento è dalle 14.30 alle 19.30 presso il poliambulatorio dell'ospedale civile "Antonio Segni".

