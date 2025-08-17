Dal 23 agosto al 7 settembre tra Alghero, Putifigari, Villanova Monteleone e la miniera a cielo aperto dell'Argentiera si rinnova la magia dell’arte circense con la IX edizione del Mamatita festival, il primo festival di circo e spettacoli viaggianti in Sardegna riconosciuto dal Ministero della Cultura.

Organizzato dall’associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru,il festival sarà martedì 19 agosto alle 10 a nella sala del sindaco di Alghero, a Porta Terra. All’incontro interverranno, oltre alla direttrice artistica Chiara Murru, e al sindaco Cacciotto, gli assessori alla Cultura e all’Urbanistica del comune di Alghero, Raffaella Sanna e Roberto Corbia e il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu la referente del progetto LandWorks Mar- Argentiera, Paola Serrittu, la sindaca di Putifigari, Antonella Contini, e Pietro Fois della Pro Loco di Villanova Monteleone. Ma matita festival è realizzato con il contributo dei Comuni che lo ospitano, del Ministero della Cultura, della Fondazione Sardegna.

