«Abbiamo paura che cadano». In viale Dante a Sassari Antonio Loi gestisce una edicola circondata da olmi malati. «Hanno un fungo trasmesso da alcuni parassiti, si riempiono in primavera di larve che cadono addosso ai clienti. Per non parlare del mare di foglie secche», riferisce. Il problema è stato già segnalato alle precedenti amministrazioni e all’attuale. «Se ne parla da tempo ma nessuno è intervenuto».

Antonio ha chiesto che gli alberi, in particolare quello accanto all’edicola, siano in qualche modo sostenuti e messi in sicurezza: «Sono in degrado e a rischio». A denunciare l’infermità pronunciata delle piante un altro fattore. «Fino al 2022 si riempivano di stormi e allora si verificava l’altra criticità: feci degli uccelli sull’edicola e le persone che venivano a comprare i giornali o i passanti».

Ma con l’infezione i volatili si sono spostati altrove e gli alberi sono divenuti creature spoglie su cui Antonio chiede un intervento.

Ma come rimarca il comitato di quartiere San Paolo-San Giuseppe, e la sua presidente Rina Nurra, tutto il viale, risalente agli anni ’60, andrebbe riqualificato. «Ci aspettavamo poi i 70mila euro di fondi che ci aveva destinati la Regione per gli arredi del viale e che non abbiamo ancora visto». Le problematiche del quartiere sono però diverse e concernono anche la sicurezza. «Dopo gli ultimi episodi di criminalità, dalle rapine agli scippi, chiediamo che si installino telecamere anche qui».

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