In attesa del calendario del campionato 2026/27, la Lega Pro ha diramato oggi i tre gironi, composti ciascuno da 20 squadre. La Torres, come preventivato, è ancora nel raggruppamento B della serie C.

Girone tosto che propone ben tre formazioni appena retrocesse dalla serie B: Reggiana, Pescara e Spezia. Come Under 23 della serie A, la squadra sassarese trova l'Atalanta, mentre la Juventus U23 è nel girone B e l'Inter U23 in quello C.

Ecco il girone completo: Atalanta U23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado, Vis Pesaro.

Intanto la squadra rossoblù prosegue il ritiro nella sede di Buddusò.

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