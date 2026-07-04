Operazione ad alto impatto nel centro storico di SassariIdentificate 250 persone, controlli su circa 50 veicoli. Una denuncia
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Operazione ad alto impatto dei carabinieri giovedì sera a Sassari. I militari dell’Arma hanno mirato i loro controlli nella zona del centro storico, in una serie di verifiche insieme a polizia di Stato, guardia di Finanza e polizia locale.
Focus soprattutto sulla parte bassa di Sassari Vecchia, tra la zona della stazione ferroviaria, corso Vittorio Emanuele II, Porta Sant’Antonio, piazza Tola, via La Marmora e via San Donato.
Sono 38 le persone identificate dai carabinieri, 25 i veicoli controllati in modo approfondito, nei cinque posti di blocco stradale. Nel complesso, l’attività ha portato all’identificazione di circa 250 persone e alla verifica di una cinquantina automobili oltre alla denuncia di una persona all’autorità giudiziaria.