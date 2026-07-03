Dal 9 al 12 luglio Alghero ospita la sesta edizione di Mediterranea. Culture. Scambi. Passaggi, il festival ideato e organizzato dall'AES, Associazione Editori Sardi, con la direzione artistica di Simonetta Castia. Per quattro giorni Villa Mosca, i Bastioni Pigafetta e Piazza della Juharia diventeranno il palcoscenico di incontri con autori, reading, musica, approfondimenti e laboratori dedicati al Mediterraneo come spazio di culture, storie e contaminazioni.

Tra gli ospiti dell'edizione 2026 figurano il traduttore Nicola Verderame, la giornalista Cristiana Di San Marzano, il critico letterario Piero Dorfles e l'ex magistrato Antonio Ingroia, insieme a scrittori, studiosi, illustratori, musicisti e giornalisti provenienti da diversi Paesi. Il programma affronta temi di stretta attualità e grandi questioni culturali: dalla Palestina al mare come luogo di incontro, dalle migrazioni alla sostenibilità ambientale, fino agli omaggi a Grazia Deledda, Predrag Matvejević e Rachel Carson. Non mancheranno presentazioni di libri, reading, concerti e uno spazio interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi nella Biblioteca del Mediterraneo. Tra gli appuntamenti più attesi, il confronto sul libro Amiche.

Undici storie di legami e sorellanza, la presentazione del romanzo turco La ballata di Ibram il matto, gli incontri con Piero Dorfles dedicati alla letteratura del mare e i dialoghi con Antonio Ingroia sui suoi ultimi libri. Le serate saranno accompagnate da concerti che intrecciano le sonorità della Sardegna con quelle delle diverse sponde del Mediterraneo. La giornata conclusiva sarà dedicata all'ambiente e al mare, con incontri su biodiversità, cambiamenti climatici, plancton, botanica e sostenibilità, confermando la vocazione del festival a coniugare cultura, scienza e attualità.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Per partecipare ai laboratori dedicati ai più giovani è richiesta la prenotazione via e-mail all'indirizzo associazioneaes@gmail.com. Ad anticipare il festival sarà, dal 7 al 9 luglio, la quarta edizione della Summer School internazionale "Leggere Mediterranea", dedicata quest'anno al tema Carte, Isole e Confini.



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