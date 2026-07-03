Nuovo appuntamento sabato alle 19.30, nella suggestiva cornice di Alle Cantine, a Pozzo San Nicola (Stintino), all’interno della rassegna Cantine Aperte all’Arte, un format che unisce letteratura, musica, arte contemporanea e valorizzazione del territorio. La serata avrà come protagonista la giornalista e scrittrice Maria Laura Berlinguer, autrice del romanzo "La cena delle anime".

La giornalista Gabriella Grimaldi dialogherà con la scrittrice sulla genesi del romanzo, una storia intensa e coinvolgente che intreccia memoria, relazioni familiari, segreti e identità, conducendo il lettore in un viaggio emotivo tra passato e presente. Un racconto che affronta con delicatezza temi universali come il perdono, le radici e il valore dei legami umani.

Come negli appuntamenti precedenti, il programma sarà accompagnato dal live sax di Livio Solinas e da una degustazione di vini del territorio proposta da Alle Cantine – Sardinian Experience.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Vola Piano” di Egle Dessole, un progetto espositivo che propone un percorso di immagini dedicate alla fotografia come ricerca personale, emozione e interpretazione del mondo. La mostra è curata da Costantino Idini e Paolo Curreli.

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