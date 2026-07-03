La Giunta comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, primo passaggio tecnico-amministrativo che consentirà di avviare la progettazione dell'intervento finanziato dalla Regione Sardegna con 619.166 euro, nell'ambito del programma dedicato ai siti nuragici candidati al riconoscimento Unesco.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro servizi, il restauro e il consolidamento di una parte del complesso archeologico e il miglioramento dei percorsi di accesso e visita, con l'obiettivo di rendere Palmavera ancora più accessibile e funzionale per turisti, studiosi e cittadini. «Con questo atto proseguiamo il percorso di valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della nostra identità storica e culturale», afferma l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro.

«L'approvazione rappresenta un passaggio fondamentale che ci permette di entrare nella fase operativa di un intervento destinato a migliorare l'accoglienza, i servizi e l'esperienza di visita del sito».

L'intervento rientra nel più ampio programma regionale per la valorizzazione dei monumenti della civiltà nuragica candidati all'iscrizione nella World Heritage List dell'Unesco.

«Palmavera rappresenta un patrimonio straordinario che merita di essere reso sempre più accessibile e fruibile, sia per la comunità locale sia per i tanti visitatori che scelgono Alghero», sottolinea l'assessora alla Cultura Raffaella Sanna. «Si tratta di uno dei luoghi più rappresentativi della storia millenaria del nostro territorio, insieme alle Domus de Janas di Anghelu Ruju, recentemente riconosciute, insieme ad altri 17 siti, Patrimonio mondiale Unesco».

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