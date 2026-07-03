Rifiuti
03 luglio 2026 alle 18:34
Pozzomaggiore, cambiano gli orari dell’ecocentroLe novità apportate dal Comune
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Novità a Pozzomaggiore per quanto riguarda l’ecocentro. L’amministrazione comunale ha ritenuto necessario apportare delle variazioni, sia negli orari che nelle giornate di apertura della struttura, in modo da migliorare il servizio all’utenza.
Il Comune ha così deciso di aprire l'ecocentro il lunedì dalle 9 alle 11, il giovedì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 11. Il cambiamento coi nuovi orari partirà da lunedì 6 luglio 2026.
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