Modifiche alla viabilità di via Cesare Battisti a Sassari in attesa del rifacimento del manto stradale. Per cui però si dovrà aspettare la conclusione della Faradda in programma, come sempre, il 14 agosto, in modo da sistemare una superficie percorsa da un avvallamento che costringe i conducenti degli autobus a manovre complicate. Per quanto riguarda il lato destro si abbandoneranno i parcheggi a spina di pesce per passare a quelli in linea.

Due gli stalli, destinati alle persone con disabilità, mentre gli altri, sia quelli riservati che quelli per residenti, si troveranno in piazza Tola. Rimarrà sullo stesso lato pure il dehor del bar che dà sul tratto di corso Vittorio Emanuele all’incrocio con via Cesare Battisti. Cambieranno lato invece i tavolini all’aperto del bar, presente nella via, che verranno posizionati proprio davanti al suo ingresso, disegnando così una specie di chicane per il traffico veicolare e impedendo di fatto il passaggio dei mezzi nel punto in cui il dislivello è più evidente.

Una misura temporanea mentre si studia un ripensamento complessivo dell’area che parte da via Cesare Battisti e ha piazza Tola come epicentro. Lo studio è stato affidato a dei progettisti esterni grazie a una parte della dote da oltre 1,8 milioni di euro stanziati dal fondo di rotazione regionale.

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