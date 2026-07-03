Il Comune di Alghero sigla ufficialmente il Protocollo d’Intesa con Plastic Free, un obiettivo per la tutela dell’ambiente e per la costruzione di una comunità sempre più attenta alla sostenibilità.

L’accordo va oltre la semplice firma, e rappresenta un segnale concreto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, cittadini e volontariato, uniti dallo stesso obiettivo di preservare il nostro territorio e promuovere buone pratiche ambientali.

All’incontro erano presenti il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, che hanno sottoscritto il protocollo, oltre alle referenti locali Plastic Free, Rossella Uda, Sylvia Versace e Andrea Belmartino che con impegno e passione, continuano ogni giorno a trasformare le idee in azioni concrete per il bene collettivo.

Tante le iniziative di pulizie e decoro urbano e della costa, lungo il litorale di Alghero, da portare avanti. Eventi in cui diventa rilevante coinvolgere volontari nell'attività operativa e di sensibilizzazione sui tema della tutela ambientale e del rispetto del decoro cittadino.

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