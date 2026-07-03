Botta e risposta sulla vicenda della cabina primaria di E-Distribuzione, infrastruttura ritenuta strategica per il potenziamento della rete elettrica cittadina sottoposta a numerosi blackout. Il consigliere comunale della Lega Michele Pais ha puntato il dito contro l'Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, sostenendo che il Comune avrebbe impedito la realizzazione dell'opera.

Secondo Pais, il provvedimento conclusivo della Provincia di Sassari evidenzierebbe come, a fronte dei pareri favorevoli degli enti coinvolti, il procedimento si sia concluso negativamente perché la pratica non sarebbe mai arrivata all'esame del Consiglio comunale. La replica è arrivata con una nota firmata da tutti i consiglieri di maggioranza.

«Non esiste alcun blocco da parte dell'Amministrazione comunale. È una ricostruzione completamente falsa», si legge nel documento. Una prima proposta di E-Distribuzione risalirebbe alla precedente consiliatura e già allora erano emerse criticità sulla localizzazione dell'opera, con osservazioni formulate anche dal Servizio Tutela del Paesaggio della Regione e dal comitato dei residenti. Secondo la ricostruzione, il Comune non avrebbe mai espresso un diniego, ma avrebbe soltanto evidenziato la necessità di una deliberazione del Consiglio comunale per la deroga urbanistica prevista dalla normativa. In ogni caso l'Amministrazione sottolinea che quel procedimento è ormai superato.

E-Distribuzione ha infatti presentato un nuovo progetto in una diversa area e il relativo iter autorizzativo sarebbe ormai alle battute finali davanti alla Città Metropolitana di Sassari. Secondo la maggioranza, dal 5 luglio E-Distribuzione sarà quindi nelle condizioni di procedere con l'affidamento dei lavori.





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