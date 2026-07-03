Scatta ancora l’allarme incendio sul traghetto Allegra della compagnia Gnv all’arrivo nel porto di Genova, dopo la partenza da Porto Torres.

È successo questa mattina, durante la traversata, intorno alle 8, quando un principio d’incendio si è sviluppato nella sala macchine, interessando uno dei quattro generatori, quando ormai la nave stava per raggiungere lo scalo marittimo ligure. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco dì Genova intervenuti in porto insieme alla Capitaneria del posto per spegnere le fiamme e affrontare la situazione di emergenza.

Le fiamme sono state spente in pochi minuti dal personale addetto di bordo. All'arrivo del traghetto, come da procedura, i vigili del fuoco hanno controllato la sala macchine e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni. A bordo della nave si registrano oltre 800 passeggeri.

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