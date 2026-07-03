Weekend all’insegna della nobile arte, uno dei principali eventi sportivi dell’estate turritana che a Porto Torres animano la piazza Garibaldi. Protagonista la grande Boxe Olimpica con la manifestazione Se.Sa Summer Boxing 2026 - V° memorial Maria Grazia Biccheddu "Un Ring per la Legalità", in programma sabato 4 e domenica 5 luglio. Sudore e passione sul quadrato allestito nella piazza dove si sfideranno 48 atleti, suddivisi nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 ed Élite (maggiorenni).

L'evento prevede, per ciascuna giornata, 12 match di pugilato dilettantistico, disciplina olimpica con distanza massima di tre riprese da 3 minuti ciascuna. L'evento, organizzato dalla Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres con il patrocinio del Comune turritano e con il supporto della Fondazione di Sardegna e dell'Assessorato allo Sport e Turismo della Ras, è stato presentato questa mattina nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, con la partecipazione del sindaco Massimo Mulas, il questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua e gli organizzatori Pietro Pintadu e Antonello Loi del direttivo SE.SA Boxing che hanno illustrato nel dettaglio il programma sportivo ribadendo il forte valore sociale dell’iniziativa. Presenti anche gli atleti protagonisti insieme alla delegazione ospite guidata dai tecnici delle sezioni giovanili delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Roma Dario Vangeli, di Roma San Basilio Andrea Punzio e di Brindisi Fabio Pignataro e Giorgio Pellegrino. Sabato 4 luglio dalle 20, andrà in scena il prestigioso confronto interregionale tra 12 pugili del Settore Giovanile del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e una rappresentativa dei migliori atleti del panorama pugilistico sardo che si affronteranno in sfide di altissimo livello tecnico e agonistico.

Nel programma è stato inserito anche un incontro di boxe femminile, a conferma della continua crescita di questo settore. Oggi la boxe femminile rappresenta una realtà consolidata, capace di esprimere atlete di altissimo livello e di conquistare importanti risultati anche in ambito olimpico, contribuendo a diffondere un'immagine moderna, inclusiva e altamente competitiva di questo sport. La serata di domenica 5 luglio, dalle 19, sarà dedicata all'attività pugilistica giovanile ordinaria con la partecipazione di numerose società provenienti da Cagliari, Oristano, Alghero, Sassari e Porto Torres, offrendo spazio a tanti giovani talenti sardi. Saranno presenti, infatti, decine di bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. La manifestazione sarà inoltre l'occasione per rendere omaggio a due straordinari atleti turritani, vincitori della medaglia d'oro ai Campionati Italiani 2026: Arturo Maltoni, campione italiano Under 17 della Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres e Sara Roggio, campionessa italiana Under 19 della ASD Aragon Sport Porto Torres. L'incontro ha costituito anche l'occasione per un confronto e una riflessione sul tema della legalità e sul ruolo che le associazioni sportive, insieme alle istituzioni, ricoprono quotidianamente nella prevenzione del disagio e della devianza giovanile. La Se.Sa Boxing da diversi anni, infatti, lavora incessantemente per favorire inclusione e aggregazione nel tessuto sociale di Porto Torres e ha organizzato l'evento pugilistico con la partecipazione delle Fiamme Oro della Polizia di Stato con l'obiettivo di promuovere, attraverso il pugilato, i valori della legalità, del rispetto delle regole, della disciplina e della cittadinanza attiva.

Il Sindaco Massimo Mulas ha ringraziato l'associazione per il grande impegno nel trasmettere, attraverso lo sport, valori come l'inclusione, il rispetto e la crescita personale, oltre che per il lavoro quotidiano svolto nella promozione del pugilato. Una disciplina che a Porto Torres vanta una tradizione profondamente radicata, tanto da essere lo sport con il maggior numero di appassionati. Un legame testimoniato anche dalle quattro palestre presenti in città, un numero particolarmente significativo se rapportato alla popolazione. Il Questore Filiberto Mastrapasqua ha sottolineato come la boxe sia una nobile arte, capace di trasformare l'istinto in una disciplina rigorosa che contribuisce alla formazione del carattere e all'equilibrio della persona. Ha inoltre ricordato il contributo della Polizia di Stato affinché lo sport fosse riconosciuto come un diritto costituzionalmente garantito, evidenziando il profondo legame tra la pratica del pugilato e i valori della legalità. Entrambe le giornate saranno trasmesse in diretta streaming su Directa Sport

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