Misteriosa rissa ieri notte in via Torralba a Sassari. Lo scontro è avvenuto intorno a mezzanotte e ha visto l’intervento delle Volanti della polizia di Stato e del personale sanitario del 118.

Al momento gli agenti della questura stanno identificando gli autori dell’episodio, avvenuto poco lontano da dove, poche settimane fa, sono andate a fuoco alcune autovetture a causa di un probabile gesto doloso.

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