la violenza
03 luglio 2026 alle 21:37aggiornato il 03 luglio 2026 alle 21:37
Sassari, rissa in via Torralba: indaga la polizia di StatoAl momento gli agenti della questura stanno identificando gli autori dell’episodio
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Misteriosa rissa ieri notte in via Torralba a Sassari. Lo scontro è avvenuto intorno a mezzanotte e ha visto l’intervento delle Volanti della polizia di Stato e del personale sanitario del 118.
Al momento gli agenti della questura stanno identificando gli autori dell’episodio, avvenuto poco lontano da dove, poche settimane fa, sono andate a fuoco alcune autovetture a causa di un probabile gesto doloso.
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