Sassari: troppo caldo per lavorare all'aperto, cambiano gli orari degli ecocentriCosì il Settore Ambiente del Comune cerca di rendere più sostenibile il lavoro degli operatori
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Troppo caldo per lavorare all’aperto e il Comune di Sassari modifica gli orari degli ecocentri comunali e dei punti di raccolta mobile. Per questo motivo il settore Ambiente ha deciso che, dal 6 luglio al 29 agosto, l’ecocentro di via Montello sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 7 alle 12.30, il sabato dalle 8 alle 12.30. Il lunedì e il mercoledì prevista anche l’apertura nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30.
Orari identici pure per l’ecocentro di Funtana di Lu Colbu, con la differenza che l’apertura pomeridiana è fissata per il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19.30. I punti di raccolta di piazzale Segni il martedì, di via Camboni (Li Punti) il giovedì e di via Diana (Chiesa di Ottava) il primo venerdì del mese saranno attivi dalle 7.30 alle 12. Anche i Punti di raccolta mobile dell’agro saranno attivi dalle 7.30 alle 12, come da calendario.