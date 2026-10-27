La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell'assessore alle Opere pubbliche, Gaetano Mura, ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria del palazzo comunale, situato in piazza Umberto I, edificio che ospita alcuni uffici e la sala consiliare del Comune.

Per i lavori di manutenzione straordinaria della facciata del municipio, l’amministrazione comunale ha disposto un investimento di 300mila euro, inserito nell’avanzo libero del bilancio, già approvato dal consiglio. A seguito delle indagini e verifiche effettuate è ritenuto opportuno programmare alcuni interventi in grado di restituire decoro allo stabile che gode della tutela della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro.

Il palazzo comunale, dopo il trasferimento della sede istituzionale al Palazzo del Marchese, ospita le riunioni delle Commissioni consiliari permanenti e le sedute delle assemblee civiche, oltre ad offrire al piano terra alcuni servizi al cittadino.

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