Tre panchine imbrattate di vernice rossa davanti alla stazione ferroviaria di Sassari. Un atto di vandalismo che le rende impraticabili e aumenta il degrado in corso Vico, in centro storico.

Sono diverse, e da tempo, le segnalazioni sulle criticità dell'area, tra spaccio e risse. E proprio le panchine della via sono state spesso oggetto delle "attenzioni" vandaliche, talvolta ricoperte d'olio o cosparse di sardine. Ma, inciviltà a parte, gli abitanti denunciano soprattutto come, di frequente, le auto vengano aperte e derubate.

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