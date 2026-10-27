Sassari, vandalizzate la panchine davanti alla stazioneEnnesimo episodio che segnala e dimostra il degrado in cui versa il centro storico della città
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Tre panchine imbrattate di vernice rossa davanti alla stazione ferroviaria di Sassari. Un atto di vandalismo che le rende impraticabili e aumenta il degrado in corso Vico, in centro storico.
Sono diverse, e da tempo, le segnalazioni sulle criticità dell'area, tra spaccio e risse. E proprio le panchine della via sono state spesso oggetto delle "attenzioni" vandaliche, talvolta ricoperte d'olio o cosparse di sardine. Ma, inciviltà a parte, gli abitanti denunciano soprattutto come, di frequente, le auto vengano aperte e derubate.