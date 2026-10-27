Sassari, al Museo "Sanna" una serata in ricordo della direttrice Elisabetta GrassiAlla professoressa verrà intitolata la sala didattica
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Il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari ricorda la direttrice Elisabetta Grassi, scomparsa un anno fa. Il 6 novembre, a partire dalle 18, si terrà l'incontro nel segno dei valori che hanno accompagnato il percorso di Elisabetta Grassi, che oltre ad avere seguito e curato il restyling del Museo si è impegnata nella didattica museale, il dialogo tra linguaggi artistici, il coinvolgimento delle comunità e l’attenzione alle nuove generazioni.
La serata alternerà momenti musicali e letture, con la partecipazione della Polifonica Santa Cecilia e dell'associazione Quiteria per la promozione storica e culturale, realtà che hanno condiviso con la direttrice del "Sanna" esperienze e collaborazioni.
Nel corso dell’appuntamento verrà inoltre intitolata a Elisabetta Grassi la sala didattica del Museo: un segno concreto e duraturo del suo legame profondo con l’Istituto.