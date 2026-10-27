Blitz della polizia giudiziaria del compartimento della Polizia ferroviaria per la Sardegna nello stabile, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, occupato abusivamente da alcune persone senza fissa dimora, in prossimità dell’area portuale di Porto Torres, a pochi passi dalla stazione marittima Nino Pala.

L’operazione, svolta in collaborazione con il personale della polizia ferroviaria di Sassari, ha portato al sequestro preventivo dell’immobile, emesso dal gip del Tribunale di Sassari, e alla denuncia di cinque persone, cittadini italiani accusati del reato di invasione ai fini di occupazione dell’edificio.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di indagini che hanno fatto emergere anche la situazione di degrado ambientale in cui si trovava lo stabile. Tre degli occupanti sono stati trasferiti in un centro di accoglienza, grazie anche al supporto del sindaco Massimo Mulas e degli agenti della Polizia locale di Porto Torres.

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