Un campo sportivo nella zona di Sa Fiera a Villanova Monteleone. Il Comune ha aggiudicato i lavori di completamento e sistemazione dello spazio, che comprendono anche la realizzazione di un campetto sportivo destinato alle attività ricreative e alla socializzazione del quartiere.

L’affidamento è stato formalizzato con la determinazione del Servizio tecnico del 22 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). A eseguire l’intervento sarà la CIS Costruzioni Deplano Srl, con sede a San Sperate, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 20,105% sull’importo posto a base di gara.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 300mila euro, finanziato per metà dalla Regione e per la restante parte con risorse comunali. L’intervento rientra nel programma regionale dedicato alla riqualificazione dei centri urbani e punta a restituire alla comunità uno spazio pubblico più funzionale e attrezzato.

L’opera comprende la realizzazione delle strutture di base del campetto, le pavimentazioni e le sistemazioni a verde, con l’obiettivo di creare un luogo dedicato allo sport e alla vita di quartiere. Come evidenziato negli atti comunali, l’area interessata è attualmente priva di adeguate strutture sportive pubbliche.

L’amministrazione intende accelerare i tempi di realizzazione. Nella determinazione viene evidenziato come le lavorazioni previste, in particolare quelle relative ai sottofondi, alle pavimentazioni e alle sistemazioni del campo, richiedano condizioni meteorologiche favorevoli.

L’arrivo dell’inverno, con il rischio di piogge, temperature più basse e umidità persistente, potrebbe infatti complicare l’esecuzione delle opere e provocare ritardi. Per questo il Comune ritiene opportuno procedere, nel rispetto degli adempimenti di legge, alla consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto.

L’obiettivo è sfruttare le condizioni climatiche ancora favorevoli e ridurre il rischio di rallentamenti, così da portare avanti il progetto nel più breve tempo possibile.

(Unioneonline/En.Ne.)

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